الرئيسية | محليات مصر للعاملين في الاردن : اغتنموا الفرصة

وطنا اليوم-عمان:طالبت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المُقيمين فى الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التى ستُتيحها وزارة العمل الاردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة.

وأوضحت الوزارة أن النظام الذى أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز؛ أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة فى قطاع الزراعة، وتحصيل عشرين بالمائة من رسوم السنوات الخمس الأخيرة فقط فى قطاعي البناء والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة فى المُغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مُشابهة فى قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.



ودعت الوزارة المواطنين المصريين المُقيمين فى الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ بسرعة التوجه إلى مكاتب العمل فى المحافظات الأردنية المُقيمين بها، لتصويب وتقنين أوضاعهم بعد استكمال المستندات والوثائق المطلوبة.

وبينت الوزارة أن السفارة المصرية فى عمان والقنصلية المصرية فى العقبة ستقدمان كل المساعدة لكافة المواطنين فيما يتعلق بالوثائق المصرية اللازمة لاستكمال تلك العملية.

ودعت الخارجية أهالى المواطنين المصريين المُقيمين فى الأردن التواصل مع أبنائهم لتوعيتهم بشأن قرار وزارة العمل الأردنية وضرورة الاستفادة منه، والحصول على تصريح عمل سارِ فى مجال النشاط الذى يُمارسه والحرص على تجديده سنوياً، بما يكفل للمواطن وضعاً قانونياً سليماً ويحمى حقوقه لدى أصحاب العمل.

وأكدت وزارة الخارجية على حرصها على حماية حقوق المواطنين المصريين العاملين فى الخارج وتقنين أوضاعهم، ووقوف كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الخارج على أهبة الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق ذلك. وتُطالب المواطنين المصريين فى الخارج بالقيام بالإجراءات اللازمة من جانبهم لتحقيق نفس الهدف.

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