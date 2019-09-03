الرئيسية | محليات تدريب 1000 طبيب خريج في الصحة

وطنا اليوم-عمان :أوعز الدكتور سعد جابر وزير الصحة للمسؤولين المعنيين في وزارة المباشرة لتنفيذ الخطة التدريبية لوزارة الصحة التي وافق مجلس الوزراء عليها لتدريب 1000 طبيب من الخريجين.

وسيتم تدريب الـ 1000 طبيب في مختلف برامج الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة هذا التوجه الذي من شأنه إنهاء مشكله البطالة بين الأطباء وتغطية حاجة الوزارة فضلاً عن رفد الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في اجتماع ترأسه اليوم في مبنى وزارة الصحة بحضور الأمين العام الدكتور حكمت أبو الفول حيث تمت خلاله مناقشة عدة محاور ضمن خطة شمولية للنهوض بالقطاع الصحي في المملكة وفق منهجية وبرامج واضحة المعالم قابلة للتنفيذ تعتمد على تطوير الكوادر الصحية وفتح برامج التدريب لجميع الأطباء الخريجين.



وبين وزير الصحة بأن الأطباء الذين يجتازون الامتحان ويتم قبولهم في برامج الإقامة سيتم إبرام عقود معهم يحدد طبيعة الحقوق والواجبات بين الطرفين وبموجب هذا العقد سيكون هذا التدريب مجاني للطبيب وتدفع الوزارة له مكافئة مالية شهرية بالإضافة الاشتراك بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والاعاشة طيلة فترة إقامته في مستشفيات الوزارة.

أما بالنسبة لبرامج الاقامه التي سيتم فتحها فتتمثل في اختصاصات الباطني والأطفال والتخدير وطب الأسرة وطب الاسعاف والطوارئ والطب النفسي والعظام وقد طلب الوزير الايعاز لرؤساء الاختصاص المباشرة بوضع برنامج علمي واضح للتدريب والتأكيد على المتدربين الالتزام بالدوام والمحاضرات العلمية التي يتم تنظيمها ومن المنتظر الاعلان عن التقدم لبرنامج الاقامه لتدريب 1000 طبيب في مطلع شهر تشرين الاول القادم والحاقهم في برنامج الإقامة مطلع كانون الاول من هذا العام.

كما أوعز الدكتور سعد جابر بتدريب عدد ۲۰۰ من الممرضين والممرضات والحاقهم في برامج تخصصية وذلك ضمن برنامج منفصل كما كشف الدكتور جابر عن خطة لاستحداث قسم لعلاج مرضى السرطان وقسم آخر لجراحة القلب ، والقسطرة في مستشفى الأمير حمزة حيث طلب من مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور باسم الزعبي إعداد دراسة شاملة وبصورة عاجله هذا بالاضافه الى توسعه قسم المعالجة بالاشعه لمرضى السرطان في مستشفيات البشير.

كما اوعز الى مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية الدكتور عمار الشرفا ومدير اداره المستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات الاستعجال بطرح عطاء تاثيث وتجهيزر قسم العناية المركزة الجديد وقسم الحروق في مستشفيات البشير مؤكدا بذلك علي المضي قدما في تطوير منظومة الخدمات الصحية في وزارة الصحة والقطاع الصحي في المملكة.

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