الرئيسية | محليات ضبط شركة مخالفة وقعت عمالها على التنازل عن الضمان

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر أن وزارة العمل ضبطت إحدى الشركات التي تعمل في مجال الأمن والحماية، والتي ارتكبت عددا من المخالفات، ومنها توقيع العاملين لدى الشركة بالتنازل عن اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، وتوقيعهم على إقرارات مسبقة تفيد بتقاضيهم الأجور وبدل العمل الإضافي وحقوقهم العمالية، ومنع العاملين من الحصول على نسخة من عقود العمل.

وقامت الوزارة بمخاطبة المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي لتطبيق القانون الخاص بالمؤسسة على الشركة المخالفة.

وأكد المصدر أن وزارة العمل بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية على الشركات التي تعمل في هذا المجال.

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