هام جداَ لمقدمي طلبات التوظيف في قطر

وطنا اليوم-عمان: دعت وزارة العمل جميع الباحثين عن عمل ممن قاموا بالتسجيل على المنصة الاردنية القطرية للتوظيف سابقا, ضرورة التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل( WWW.SAJJiL.GOV.JO) وتعبئة البيانات المطلوبة كافة, بما فيها السير الذاتية للمتقدمين للوظائف.

وحسب بيان صادر عن وزارة العمل اليوم الخميس ان المنصة الوطنية للتشغيل تعمل على حصر الباحثين عن عمل وتسجيل بياناتهم وخبراتهم الأكاديمية والمهنية والتقنية, تمهيدا للمرحلة الثانية التي سوف يتم استكمالها خلال شهرتشرين1/ اكتوبر, وهي المرحلة التي سيتم فيها اتاحة المجال للمشغلين لإعلان فرص العمل لديهم من جهه, وتمكينهم من الإطلاع على خبرات المتقدمين للعمل من جهة أخرى وحسب إحتياجات المشغلين.

كما دعت الوزارة الى إدخال السيرة الذاتية للمتقدمين للعمل باللغة الإنجليزية (إن أمكن) للراغبين في العمل لدى شركات أجنبية كأحد الخيارات.