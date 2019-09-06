فورين بوليسي: ما هي تداعيات ضم الضفة الغربية على الأردن؟

وطنا اليوم-عمان:نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا لعميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في دهوك في العراق، ألبرت بي وولف، يقول فيه إن نتنياهو وعد في الانتخابات السابقة، التي جرت في نيسان/ أبريل، بضم المستوطنات في الضفة الغربية رسميا، وجعلها جزءا من إسرائيل.

ويشير وولف في مقاله إلى أن "نتنياهو تلاعب مؤخرا بفكرة ضم وادي الأردن خلال حملته للانتخابات الأخيرة، حتى قال له المدعي العام إنه لا يستطيع فعل ذلك، وهذا الحديث الذي يعكس صلابة يهدف منه التبادل مع اليمين المتطرف لتمرير قانون يوفر لنتنياهو حصانة من المحاكمة بتهمة الفساد".

ويرى الكاتب أنه في الوقت الذي يمكن فيه لهذا (ضم وادي الأردن) أن يساعد نتنياهو في مشكلاته القانونية، إلا أن ضم أي جزء من الضفة الغربية سيكون مضرا بالأمن القومي الإسرائيلي؛ لأنه قد يؤدي إلى مرحلة من العزلة للدولة اليهودية لم تشهدها منذ إقامتها عام 1948".

ويلفت وولف إلى أن "التداعيين الواضحين لضم الضفة الغربية أو أي جزء منها، هما نهاية عملية السلام ونهاية إسرائيل بصفتها دولة ذات أكثرية يهودية، إلا أن هناك للضم أيضا مخاطر أخرى تم التغاضي عنها، أو أهملت دراستها بشكل جيد، ابتداء من زعزعة الاستقرار في الأردن".

ويقول الكاتب: "عدا عن التغييرات الحدودية الطفيفة التي كانت جزءا من اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994، فإن كل تغيير لحدود المحمية البريطانية، التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية، كان يهدد بزعزعة الاستقرار في جارة إسرائيل الشرقية".