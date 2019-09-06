السير للأردنيين: لماذا يصرّ بعض السائقين على هذه المخالفات؟

وطنا اليوم-عمان:تمكنت إدارة السير، من ضبط مركبة لوجود راكبان يخرجان من نوافذها أثناء مسيرها في اربد.

وقالت ادارة السير في بيان : " على الرغم من التحذيرات المتكررة للإخوة المواطنين بخطورة ارتكاب مخالفة (خروج الأجسام من المركبة)، إلا أن البعض ما زال يصر على ارتكاب هذه السلوكيات الخاطئة وبشكل غير مبالي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر".

وتمكن العاملون في إدارة السير/ المباحث المرورية لإقليم الشمال، من ضبط مركبة في محافظة اربد، بعد رصد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لمركبة خصوصي يقوم سائقها بقيادتها بصورة متهورة واستعراضية والمتمثلة بالسماح لراكبين بإخراج جزء كبير جدا من جسميهما من خلال نوافذ المركبة الأمامية، حيث أن احدهما كان يجلس على النافذة التي من جهة السائق، مما يشكل إرباكا لقائد المركبة أثناء المسير.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية المركبة وسائقها وجرى ضبطهما، وحجز المركبة في ساحة قسم سير اربد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق.