 وطنا نيوز -الأطباء تجمد إجراءاتها التصعيدية بعد التوافق مع الحكومة
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الأطباء تجمد إجراءاتها التصعيدية بعد التوافق مع الحكومة
التاريخ : 19-09-2019 07:20:13 المشاهدات: 756

وطنا اليوم-عمان:جمد مجلس نقابة الاطباء جميع الإجراءات التصعيدية ، الخميس، وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة على نظام الحوافز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الخميس مع وزير الصحة نوقش خلاله التعديلات المقترحة على نظام الحوافز.

وقالت النقابة في بيان لها :" ان مجلس نقابة لاطباء إذ يثمن ايجابيا الجهود الحثيثة المبذولة من معالي وزير الصحة ليتقدم بالشكر الموصول لجميع أطباء وزارة الصحة ممثلين من خلال لجانهم المصغرة والموسعة على ما يبذلون من جهود جبارة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

واضافت :" وعليه يعلن المجلس تجميد جميع الإجراءات التصعيدية لاجل إتاحة الفرصة لتنفيذ الاتفاق، وستبقى نقابة الأطباء تعمل بلا كلل في سبيل تحقيق مصالح الأطباء ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن".


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