الرئيسية | محليات الحكومة تقترح والنقابة تدرس .. والاضراب قائم

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني عن مقترح جديد تقدمت به الحكومة إلى نقابة المعلمين، بما يحسّن من المستوى المعيشي للمعلمين.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مقتضب مساء الخميس عقب لقاء استغرق نحو ساعتين ونصف : التقينا اليوم الساعة 3.00 عصراً مع مجموعة من أعضاء مجلس النقابة وتم التباحث مع الأخوة أعضاء المجلس الممثلين، استكمالاً للقاء مساء أمس.

واشار إلى أن الحكومة تقدمت بمقترح يُفضي إلى وضع نموذج جديد يؤسس إلى علاقة جديدة ويعمل على تحسين الوضع المعيشي للمعلمين بما في ذلك تحسين العملية التعليمية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1.1.2020 ويلمس المعلم نتائجه مباشرة، ويكون ذلك من فريق مكون من الحكومة والنقابة ويضم الأطراف المعنية، على أن ينتهى من صياغة أعماله في مدة أقصاها خلال مدة شهرين، على أن يقوم فريق النقابة بأخذ المقترح لدراسته.

بدوره بين ممثل نقابة المعلمين غالب أبو قديس أن مطلب النقابة واضح كمعلمين، وسننقل هذا المقترح كما إلى مجلس النقابة ثم نقرر، والإضراب مستمر وقائم.

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