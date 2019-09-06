الزراعة تحذر الأردنيين من زيت زيتون يحتوي على مواد مسرطنة

وطنا اليوم-عمان:اتلفت كوادر مديرية التراخيص والحدود في وزارة الزراعة كميات مخالفة من زيت الزيتون عبر مركز جابر الحدودي وتم اتلافها .

واكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، في بيان ، ان وزارة الزراعة وبالشراكة مع كافة الجهات الرقابية ذات الاختصاص وبتوجيهات من وزير الزراعة ووزير البيئة م ابراهيم الشحاحده عملت تشديد الاجراءات الخاصة بمتابعة دخول زيت الزيتون عبر المعابر الحدودية وخاصة معبر جابر الحدودي.

وحذر المجالي الاردنيين من نوعية وجودة زيت الزيتون الداخل عبر الحدود والذي يحتوي على مواد مسرطنه واصباغ ولا يخضع لأجرات الفحص اللازمه من متبقيات مبيدات وحموضه ونوعية وجودة بالاضافة الى سوء التخزين وعدم الصلاحيه للاستهلاك البشري وتستقبل الوزارة الشكاوى عبر الخط الساخن حول اي كميات يتم الاشتباه بها مع العلم ان وزارة الزراعة لم تمنح اي رخصة استيراد وبشكل نهائي لزيت الزيتون واغلب الكميات تدخل مع المسافرين وعلى شكل اكياس وعلب يتم تجميعها لاحقا .

ونوه الى الدور الكبير الذي تبذله دائرة الجمارك والغذاء والدواء وكافة المؤسسات في اسناد كوادر وزارة الزراعة الراميه لضبط الزيت المخالف واتلافه .

وتحدث المجالي ان وزير الزراعة قد وجه مديرية التراخيص والحدود الى اتلاف اي كميات مع المسافرين ومتابعة كافة الاسواق وايضا الاعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بزيت الزيتون واجراء الفحوص اللازمه للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.