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مشروع سد جديد على وادي نخيلة بطاقة 15 مليون م3
وطنا اليوم-عمان:اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال تفقده سير اعمال تعلية وتوسعة سد الوالة على ضرورة متابعة مشروع زراعة الاعلاف ضمن برنامج التعويضات البيئية ووزارة البيئة وضرورة تقديم تقارير بتقدم سير الاعمال الهادفة لتعزيز الامن المائي والزراعي في المنطقة مبينا ان الحكومة تسعى لتنفيذ مشاريع ريادية تنموية منها مشروع سد على وادي نخيلة جنوب شرق ذيبان اعلى سد الموجب بطاقة ١٥ مليون م٣ بما يحقق الامن المائي الوطني وتوفير جميع الظروف الملائمة لدعم المزارع الاردني وتمكينه من الاسهام بشكل كبير في التنمية الوطنية واضاف خلال جولة له يرافقه أمين عام سلطة وادي الاردن م.علي الكوز ونائب امين عام سلطة المياه فراس العزام ومساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود م. هشام الحيصة والاستشاري شركة نيسباك الباكستانية واتحاد المستشارين وعدد من كبار مسؤولي وزارة المياه والري وسلطة وادي الاردن على مشروع تعلية سد الوالة لتفقد سير الاعمال الهندسية والخرسانية لرفع تخزينه الى 25 مليون م3 بحلول نهاية العام القادم وبكلفة 28 مليون دينار بتمويل من التعويضات البيئية ووزارة البيئة.
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