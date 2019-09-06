الرئيسية | محليات مشروع سد جديد على وادي نخيلة بطاقة 15 مليون م3

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال تفقده سير اعمال تعلية وتوسعة سد الوالة على ضرورة متابعة مشروع زراعة الاعلاف ضمن برنامج التعويضات البيئية ووزارة البيئة وضرورة تقديم تقارير بتقدم سير الاعمال الهادفة لتعزيز الامن المائي والزراعي في المنطقة مبينا ان الحكومة تسعى لتنفيذ مشاريع ريادية تنموية منها مشروع سد على وادي نخيلة جنوب شرق ذيبان اعلى سد الموجب بطاقة ١٥ مليون م٣ بما يحقق الامن المائي الوطني وتوفير جميع الظروف الملائمة لدعم المزارع الاردني وتمكينه من الاسهام بشكل كبير في التنمية الوطنية واضاف خلال جولة له يرافقه أمين عام سلطة وادي الاردن م.علي الكوز ونائب امين عام سلطة المياه فراس العزام ومساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود م. هشام الحيصة والاستشاري شركة نيسباك الباكستانية واتحاد المستشارين وعدد من كبار مسؤولي وزارة المياه والري وسلطة وادي الاردن على مشروع تعلية سد الوالة لتفقد سير الاعمال الهندسية والخرسانية لرفع تخزينه الى 25 مليون م3 بحلول نهاية العام القادم وبكلفة 28 مليون دينار بتمويل من التعويضات البيئية ووزارة البيئة.

وبحسب بيان لوزارة المياه اطلع الوزير على سير الاعمال واستمع من المقاول المنفذ في الموقع واستشاري المشروع الى نسبة الانجاز 67 % حيث ان مدة تنفيذ المشروع لتعلية جسم السد الى 60 متر وتنفيذ الانفاق وعمليات ستارة الحقن وتفيذ معدات كهربائية وميكانيكية واعمال الخرسانة حيث ان تخزين السد حاليا بكامل طافته التخزينية 8,2 مليون م3 حيث من المتوقع انجاز الاعمال نهاية عام 2020.

وبين الوزير انه وبعد استكمال المشروع سيعمل على تشجع المشاريع التنموية الهادفة وتنمية الزراعة في لواء ذيبان ووادي الوالة والمناطق المحاذية للسد بما يحسن من المستوى المعيشي للمواطنين .

و التقى ابو السعود بالعاملين والمهندسين والاستشاريين في موقع سد الوالة موعزا بالاسراع في استكمال اعمال ربط مفيض السد القديم مع السد الجديد .

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