العمل تعلن عن 150 فرصة عمل في المفرق

وطنا اليوم-عمان:اعلنت وزارة العمل الخميس عن إقامة معرض تشغيلي بالتعاون مع احدى شركات صناعة الالبسة، استقبال طلبات الإلتحاق لفرص العمل المتاحة والبالغة (150) فرصة وظيفية وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 23/9/2019, في مبنى بلدية سما السرحان/محافظ المفرق من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا.

وحسب بيان الوزارة فإن فرص العمل المتاحة هي للإناث (خياطات, مشرفة خط إنتاج, إدارية, ممرضة, موظفة أمن, مساعدات خياطه, مسؤولة انتاج, مسؤولة مستودع ومشرفة سلامه عامة.

ودعت الوزارة الباحثين عن العمل التوجة للمعرض التشغيلي في اليومين المحددين، لإجراء المقابلات مصطحبين معهم الوثائق الضرورية والسير الذاتية .