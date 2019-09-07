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ضوء اخضر للرزاز لإجراء تعديل وزاري جديد
وطنا اليوم-عمان:تداول سياسيون اردنيون في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية بعض الانباء عن صدور ضوء أخضر يسمح لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإجراء تعديل وزاري محتمل على فريقه الوزاري.
واشار سياسيون ونشطاء إلى حركة مشاورات في مسافة قريبة من مكتب الرزاز بعنوان الاستعداد لتعديل وزاري مما يعني بان الحكومة حظيت بضوء اخضر وتم استبعاد خيار التغيير الوزاري.
ويفترض ان تبقى الحكومة الحالية إلى ما بعد الربيع المقبل حيث تنتهي دورة البرلمان.
ويتحدث المعنيون عن تعديلات قد تطال موقع نائب رئيس الوزراء ووزارة النقل ووزارة التنمية فيما لم يحسم بعد امر وزارة الداخلية في الوقت الذي ترجح فيه جميع المصادر تجديدا في الطاقم الاقتصادي يبحث عن هوية "وزير جديد "للمالية.
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