بالأرقام ..كم يبلغ تقاعد رئيس الوزراء والوزراء في الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت وثائق عن مقدار الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه بعض رؤساء الحكومات والوزراء بعد انتهاء عملهم في الحكومة .

حيث أثبتت وثيقة صادر عن إحدى المؤسسات عن تقاضي احد رؤساء الحكومات السابقين مبلغ يفوق " 6400 " دينار شهرياً كراتب تقاعدي ، في حين يتقاضى رئيس وزراء سابق مبلغ أكثر من "5900 " دينار شهرياً .في حين بينت الوثائق عن تقاضي احد الوزراء مبلغ يفوق "4800 " دينار كراتب تقاعدي نظير خدمته في الحكومة .

ووفق مصادر فقد قدرت التكلفة السنوية لرواتب رؤساء الوزارات والوزراء البالغ عددهم 346 نحو 8،535 مليون دينار ،أما الكلفة السنوية لرواتب الأعيان والنواب والبالغ عددهم 285 من أعضاء مجلس الأمة فنحو 5.626 مليون دينار، ويصل عدد رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب المتقاعدين 631 كلفة رواتبهم التقاعدية 1،18 مليون دينار شهرياً أي 14.16 مليون دينار سنويا.