الرئيسية | محليات متى يبدأ الإعتدال الخريفي وينتهي الصيف بالأردن؟

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب، إنه يُصادف الاثنين القادم الموافق 23 أيلول، موعد الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وبين الموقع أن أهميّة هذا الموعد الفلكي وفصل الخريف تكمن في 10 أمور رئيسية ابرزها انه يبدأ في منطقة القُطب الشمالي ليل طويل جداً، يستمرّ لمُدّة 6 أشهر كاملة، حتى موعد الاعتدال الربيعي 2020، كما ويبدأ في منطقة القطب الجنوبي نهارًا طويلًا جداً، يستمرّ لمُدة 6 أشهر كاملة، حتّى شهر آذار/مارس 2020، كما يبدأ فصل الخريف "فلكياً" في النصف الشمالي من الكُرة الأرضية، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي.

واشار الموقع الى ان الاهمية تكمن بان الشمس تكون عامودية تماماً بهذا التاريخ على خط الاستواء وينعدم تشكُل الظل ظُهراً في الأماكن التي يمُر بها هذا الخطّ، ويتساوى الليل والنهار بهذا اليوم في جميع مناطق الكُرة الأرضية، وتُشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب في الغرب تماماً، كما يُمكن لجميع من في الأرض خلال هذا اليوم، تحديد الاتجاهات بدقّة.

واوشح انه بعد هذا التاريخ، يُصبح الليل أطول والنهار اقصر في النصف الشمالي من الأرض، حيث يُعتبر فصل الخريف هو البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية، يستمر فصل الخريف 91 يوماً حتى حدوث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر المقبل، وأخيرًا، تنخفض درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض، وترتفع في النصف الجنوبي.

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