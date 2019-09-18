الرئيسية | محليات نقابة المعلمين تعلن استمرار الاضراب رغم الاجتماع مع الحكومة

وطنا اليوم-عمان:أكدت نقابة المعلمين استمرار اضرابها ، حتى تستجيب الحكومة لمطالبها وهو علاوة الـ 50% .

ووصف عضو مجلس نقابة المعلمين سلمان المهايرة لقاء النقابة بالفريق الحكومي وعلى راسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالايجابي.

واضاف :" ان النقابة لم تتفق مع الحكومة حتى الآن على اي شيء يتعلق بعلاوة 50%، ولكن تم الاتفاق على ضرورة الارتقاء وتحسين العملية التربوية ووضع المعلم.

وأكد أن مطلب المعلمين 50% لرفع المستوى المعيشي لا يمكن ربطه بالاداء، فـ 50 % مطلب كل المعلمين، ولا علاقة لها بالاداء بل هي متعلقة بخط الفقر وتجاوزه.

وأكد أن النقابة في صدد وضع برامج لتعويض الطلبة عما فاتهم منذ بدء الاضراب، مشيرا إلى جولة ثانية من النقاشات ستعقد الخميس مع الحكومة.

فيما اكد وزير التربية والتعليم وليد المعاني أن الحكومة والنقابة اتفقتا خلال اللقاء على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمعلمين وتحسين اداء العملية التعليمية.

واضاف المعاني في تصريحات صحفية عقب لقاء الحكومة بالنقابة أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر مع النقابة بعد ظهر يوم غد الخميس.

وبين أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحدث للمعلمين وشرح لهم بعض القضايا، وسط اجواء ايجابية قادرة على الوصول الى حلول مشتركة.

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