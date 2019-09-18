استقبال طلبات البطاقات المجانية لاستخدام باص عمّان

وطنا اليوم-عمان:أعلنت أمانة عمّان الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات البطاقات المعفاة لاستخدام باص عمّان "مجانا" لمن عمرهم فوق 60 عاماً من سكان مدينة عمّان ومن يثبت سكنهم في عمّان،ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 أيلول/سبتمبر الحالي.

كما تشمل البطاقة المعفاة " الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية" وفق الأمانة.

وقالت الأمانة عبر صفحة باص عمّان على موقع فيسبوك: بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لأمين عمّان رئيس مجلس الإدارة، سيتم البدء باستقبال طلبات البطاقات المعفاة لكبار المواطنين فوق 60 عاماً من سكان مدينة عمّان، ومن يثبت سكنهم في عمّان، والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لاستخدام باص عمّان "مجاناً."

وأشارت الأمانة إلى أن استقبال الطلبات يجري يوميا باستثناء يوم الجمعة، ابتداءً من يوم الأحد 22/9/2019 من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً، باستنثاء "كشك" مجمع المحطة الذي يستمر باستقبال الطلبات لغاية الساعة 9 مساءً.

ودعت الأمانة للحصول على البطاقة المعفاة؛ التوجه إلى أيّ من نقاط البيع (الأكشاك الخاصة بباص عمّان في مجمع المحطة، ومجمع الشمال، وبوابة الجامعة الأردنية ودوار صويلح) وتسليم صورة عن هوية الأحوال المدنية من الأمام والخلف.

كما يجب إحضار صورة شخصية وفاتورة كهرباء، أو مياه لإثبات مكان السكن، واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮح ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ في حال كان من ذوي الإعاقة الحركية (ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، أو ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ)، لتتمكن من الحصول على البطاقة من نقطة البيع نفسها خلال 3 أيام عمل، وبعد التوقيع على شروط الاستخدام واستلام البطاقة.

ونوهت أنه يتم إصدار البطاقة مجاناً للمرة الأولى، ويتم دفع 5 دنانير في حال ضياع البطاقة (بدل فاقد).وأشارت إلى أن البطاقة للاستخدام الشخصي فقط، وسيتم إلغاء الإعفاء، وحجب الخدمة في حال إثبات سوء الاستخدام للبطاقة، وقالت إنه يجب استخدام البطاقة على جهاز الدفع الإلكتروني للانتفاع من الإعفاء.

يهدف "باص عمّان" إلى تحسين النقل العام في العاصمة عمّان من خلال تسيير 135 حافلة عبر 23 مساراً في وسط عمّان، وفق الأمانة.