الرئيسية | محليات اتفاق على اجتماع جديد بين الحكومة والنقابة الخميس

وطنا اليوم-عمان:اتفقت الحكومة ونقابة المعلمين على عقد اجتماع جديد الخميس، بعد انتهاء الاجتماع الأول الأربعاء.

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأربعاء فور خروجه من اجتماع بين فريق وزاري وممثلين عن نقابة المعلمين لمناقشة آخر مستجدات إضراب المعلمين، الذي يقارب أسبوعه الثاني على الانتهاء.إن الاجتماع تضمن حوارا "إيجابيا وبنّاءً" بين الحكومة والنقابة.

وأضاف في تصريحات لصحفيين: "هذا ما يدعو به جلالة الملك، أن تلتزم الحكومة بالحوار وأن نسعى إلى ما فيه مصلحة المعلم ومصلحة الطالب وأن يؤدي كل ما نفعله إلى تحسين الوضع المعيشي للمعلم وتحسين أداء العملية التعليمية".

ووصف الرزاز الاجتماع، الذي كان لا يزال منعقدا عند إدلائة بالتصريح الصحافي، بأنه "خطوة مهمة"، معبرا عن أمله باستمرار هذا الأسلوب من الحوار واحترام المعلم ومكانته واحتياجاته والعملية التعليمية ومخرجاتها وعودة الطلبة إلى صفوفهم.

"هذه المجموعة كلها متفقين عليها وإن شاء الله ستؤدي إلى انفراج الأمور. هذا ما أتمناه من الجميع"، وفق الرزاز.

وكان الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، رجّح في وقت سابق الأربعاء، عقد الاجتماع.

وقال نديم إن النقابة "مستعدة للانخراط بالحوار مع الفريق الحكومي" مشيرا إلى أن الحوار "يفقد شرعيته ما لم تتحقق علاوة 50%" التي يطالب بها المعلمون.

وأضاف: "من المحتمل أن تكون لدينا جلسة اليوم مع الفريق الوزاري ... نحن سنذهب (للحوار) ... وإرادتنا حقيقية" لكنه تساءل عما "إذا كان سيخرج هذا الاجتماع بنتائج".

وبحسب نديم، فإن "مواطنا رفع قضية في محكمة بداية غرب عمّان في مسعى لحل نقابة المعلمين ..." قائلا: "نحن نثق بقضائنا العادل" ولم يذكر تفاصيل إضافية.

المعاني قال الأربعاء، إن "أبواب الوزارة لا تزال مفتوحة للحوار".

وأضاف الوزير في بيان، أن "الحكومة تتطلع إلى حوار جاد، وغير مشروط مع النقابة في الوزارة، ومع الفريق الحكومي المكلف الذي شكله رئيس الوزراء".

وجدد "حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان فرص التعليم المناسبة ... للطلبة، واستقرار العملية التدريسية في المدارس" مؤكدا في الوقت نفسه "حرص الوزارة على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين".

وأشار الوزير إلى "جهود الوساطات المختلفة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين لإنهاء الأزمة".

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