رئيس هيئة النزاهة : الفساد متفش ولا يمكن القضاء عليه

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إن الفساد متفش ٍفي المجتمعات كافة ولا يمكن القضاء عليه لأن ذلك مستحيل وصعب، لكنه أكد انه بالإمكان الحد منه ومحاصرته اذا تحققت المشاركة الحقيقية بين الهيئة والاطراف الاخرى في المجتمع رسمية ً وأهلية، مشيرًا الى دور الهيئة الوقائي والتوعوي في مكافحة الفساد.

واعرب حجازي عن الأمل في أن يتعاظم التعاون بين الهيئة ووزارة الادارة المحلية على الصُعد كافة.

وقال اثناء زيارة للمهندس وليد المصري وزير الادارة المحلية اليوم للهيئة إن مجلس الهيئة يتطلع الى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين بكل ما يتعلق بأداء المجالس البلدية والمجالس المحلية في المملكة ، وكذلك تفعيل التشاركية في ضبط اداء البلديات للحد من التجاوزات التي قد يكتنفها شبهات فساد ، مؤكدًا على اهمية العمل المشترك للوقاية من الفساد والتوعية من مخاطره .

من جانبه ابدى المهندس المصري استعداد الوزارة تقديم كل ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز قيم ومبادىء النزاهة ومكافحة الفساد ،، مؤكدًا استعداد الوزارة ايضًا لتقديم الخبرة للهيئة من ذوي الاختصاص من المهندسين الذين تحتاجهم الهيئة ، وأكد على ضرورة معالجة مسببات بعض الاختلالات التي توجد في بعض البلديات .

وحضر اللقاء اعضاء مجلس الهيئة وامين عام الوزارة وبعض موظفيها .

على صعيد اخر التقى رئيس ومجلس الهيئة بعد ظهر اليوم نقيب المهندسين وعدد من اعضاء مجلس النقابة حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والنقابة وخاصة على صعيد تفعيل الشراكة بينهما بأعتبار ان النقابة من مؤسسات المجتمع المدني الذي تهتم الهيئة بها كشريك مهم في التصدي لممارسات الفساد ، ولان للنقابة حضور على الساحة الاردنية ، وتعتبر صمام أمام في تنفيذ عطاءات المشروعات الكبرى .

واستعرض حجازي في حديثه الجوانب الايجابية في مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الذي كرّس استقلالها وحصّن اعضاء مجلسها ، ومنحها صلاحية مراقبة نمو الثروة .

وقال ان الهيئة استحدثت مكتبًا فنيًا يضم خبراء من كافة التخصصات سيكون معنيًا بكل القضايا التي تحتاج الى تخصص ، بهدف الوصول مرحلة التحقيق المتخصص لتكون مخرجات عمل الهيئة عالية المستوى.

وتحدث في اللقاء ايضًا اعضاء مجلس الهيئة مؤكدين على اهمية التنسيق والتعاون مع النقابة خاصة ان لدى الهيئة ملفات عديدة أطرافها مكاتب هندسية وشركات مقاولات .

من جانبه وصف نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي الهيئة بأنها تعتبر ضمير ومهوى لأفئدة الناس ، وقال ان الفساد استشرى بسبب ضعف الجهاز الاداري في بعض الادارات الحكومية خلال السنوات الاخيرة الامر الذي ادى الى انتشار الواسطة والمحسوبية والرشوة ، كما اشار الى ان بعض التشريعات يعتورها مثالب وخاصة في القطاع الهندسي داعيًا الى ضرورة معالجتها .

كما بيّن اهمية وجود طرف ثالث تكون مهمته تدقيق المخططات الهندسية وتقيّمها لضبط التجاوزات او الأخطاء إن وجدت قبل البدء بالتنفيذ ،كما ابدى استعداد النقابة للتعاون مع الهيئة على صعيد التدريب وتقديم الخبرة الفنية كلما طلب منها ذلك .