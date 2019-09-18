|
رئيس هيئة النزاهة : الفساد متفش ولا يمكن القضاء عليه
وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إن الفساد متفش ٍفي المجتمعات كافة ولا يمكن القضاء عليه لأن ذلك مستحيل وصعب، لكنه أكد انه بالإمكان الحد منه ومحاصرته اذا تحققت المشاركة الحقيقية بين الهيئة والاطراف الاخرى في المجتمع رسمية ً وأهلية، مشيرًا الى دور الهيئة الوقائي والتوعوي في مكافحة الفساد.
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.