الافراج عن أردنيين كانا محتجزين في ليبيا منذ نحو عام

وطنا اليوم-عمان:اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأنه وبجهود حثيثة من قبل وزارة الخارجية والاجهزة المختصة الاردنية، قامت السلطات المعنية في دولة ليبيا الشقيقة بالافراج عن اثنين من اصل ثلاثة مواطنين اردنيين كانوا محتجزين لديها منذ اكثر من عام.

وأوضح القضاة بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي محمد الطاهر سياله الاسبوع الماضي ابلغه خلاله بقرار حكومة بلاده الافراج عن المواطنين الاردنيين الذين كانوا محتجزين لديهم.

وعبر القضاة عن شكر وتقدير المملكة لحكومة ليبيا الشقيقة لاستجابتها لطلب المملكة بإطلاق سراح مواطنينا والعمل على تأمين عودتهم سالمين الى ارض الوطن حيث سيصلون في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء هذا اليوم الاربعاء الى مطار الملكة علياء الدولي.

واعرب الناطق الرسمي عن أمله ايضا بالإفراج قريبا عن المواطن الأردني الثالث خلال فترة زمنية قصيرة حسب ما وعد الجانب الليبي الشقيق مؤكدا بان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ستستمر بجهودها واتصالاتها مع الجانب الليبي الشقيق الى ان يتم تأمين عودة المواطن الثالث الى المملكة.

هذا وشكر القضاة وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا وسفير دولة ليبيا الشقيقة المعتمد لدى المملكة الدكتور محمد البرغثي على الجهود المبذولة في هذا المجال والتي جاءت لتعبر مجددا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين. وفي الختام توجه القضاة بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة عودتهم إلى أرض الوطن.