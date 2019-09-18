الرزاز : اجتماعنا مع نقابة المعلمين خطوة مهمة نحو حل الأزمة

وطنا اليوم-عمان: أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على ضرورة تقييم أداء العملية التعليمية، معتبرا اجتماعه مع نقابة المعلمين الاربعاء خطوة مهمة نحو عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف الرزاز عقب اجتماعه مع نقابة المعلمين في وزارة التربية ، الاربعاء، أنه يأمل في استمرار الحوار مع النقابة .

واكد على احترام المعلم ومكانته واحتياجته، وعودة الطلبة إلى صفوفهم وهذا كله متفق عليه ونأمل أن تقود هذه إلى انفراج الأزمة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد انضم مساء الأربعاء، إلى اجتماع الفريق الوزاري مع عدد من اعضاء مجلس نقابة المعلمين لمناقشة آخر المستجدات حول إضراب المعلمين في وزارة التربية والتعليم.

ويضم الفريق الحكومي، وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.