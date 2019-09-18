على ذمة بترا .. انتظام الدراسة في 30 مدرسة

وطنا اليوم-عمان:قالت وكالة الأنباء الأردنية بترا إن العملية التدريسية انتظمت في 30 مدرسة بالمملكة اليوم الأربعاء، وذلك برغم الإضراب الذي ينفذه المعلمون.

وكانت نقابة المعلمين دعت إلى إضراب الأسبوع الماضي، وقد دخل الأربعاء يومه التاسع، حيث يطالب المعلمون بعلاوة قدرها 50 %.

وقالت الوكالة في تقرير لها عصر الأربعاء :

انتظمت العملية الدراسية في عدد من المدارس بالمملكة بجميع الصفوف والمراحل الدراسية فيها، بحضور غالبية الطلبة والمعلمين في خطوة نحو عودة العملية التعليمية والتربوية إلى طبيعتها، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويأتي انتظام العملية الدراسية في هذه المدارس التي بلغت 30 مدرسة بالمملكة، رغم استمرار الإضراب المفتوح بالمدارس الحكومية للأسبوع الثاني بدعوة من نقابة المعلمين.

واستقبلت مدرسة زبدة الثانوية المختلطة في منطقة بدر الجديدة اليوم الأربعاء، طلبتها في مختلف المراحل الدراسية، وبدأت معلمات بالمدرسة تدريس الطالبات وسط أجواء من الفرحة اظهرتها الطالبات لعودتهن إلى غرفهن الصفية.

وقالت مديرة المدرسة: إن الحصص الدراسية سارت بشكل طبيعي هذا اليوم بحضور غالبية الطلبة والمعلمات، فيما وصفت هذه الخطوة بالإيجابية نحو تغليب مصلحة الطلبة على أي مصلحة اخرى.

كما واصلت مدرسة سكينة الثانوية للبنات في عمان استقبال طالبات التوجيهي للفرعين الأدبي والعلمي لليوم الثاني في مباحث اللغة العربية تخصص ومهارات، والجغرافيا، والعلوم الإسلامية، رغم امتناع معلمات في المدرسة عن إعطاء الدروس لبقية المباحث التزاما بقرار النقابة بحسب طالبات في المدرسة.

وشهدت مدرسة طلحة بين عبيد الله الثانوية للبنين، في منطقة ناعور اليوم اجتماعا حضره 10 مدراء مدارس للبحث في إنهاء الإضراب واستئناف العملية الدراسية.

وفي لواء الاغوار الجنوبية، دعا الاهالي أولياء أمور الطلبة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحا أمام مديرية التربية والتعليم للمطالبة بعودة العملية التدريسية إلى المدارس ومدارس المنطقة بشكل خاص.

ودعوا خلال لقائهم اليوم مديرة التربية والتعليم في الأغوار الدكتورة ريما الزريقات، إلى إيجاد حل سريع لموضوع توقف المعلمين عن تعليم الطلبة، مشيرين إلى اانه من غير المقبول تعريض مصالح آلاف الطلبة التعليمية للخطر وعدم منحهم حقهم بالتعليم.

وطالبوا الجميع بالجلوس على طاولة الحوار والتفاهم بين النقابة والوزارة حول مطالب المعلمين دون تعطيل المدارس وتحميل الأهالي أعباء مالية جراء اللجوء إلى الدروس الخصوصية، لافتين إلى أهمية الاحتكام لمنطق المصلحة العامة بعيدا عن الإضرار بالمصالح الوطنية وعلى رأسها التعليم.

كما نفذت مدرسة البيت الخاصة بالمفرق، مبادرة لاستقبال طلبة الصف الاول في صفوفها، وتقديم خدمة التعليم لهم على النظام الصباحي دون مقابل لحين عودتهم إلى مدارسهم الحكومية من منطلق مسؤولية المدرسة تجاه المجتمع المحلي.

وقال صاحب المبادرة فراس شديفات: إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الطلبة انطلاقا من مبدأ الشراكة مع القطاع العام، مبينا أنه تم الاتفاق على تعليم طلاب الصف الأول في الحي الجنوبي في المفرق او لكل من يستطيع الوصول إلى المدرسة التي تضم 7 شُعب تستوعب 120 طالبا.

واكد استعداد الكوادر التعليمية بالمدرسة لإعطاء الحصص المطلوبة للطلبة مجانا لحين الانتهاء من الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم.

وقال شديفات: إن حل هذه الأزمة يجب أن يتم من خلال الحوار وبما يخدم مسيرة التعليم وغرس القيم النبيلة في نفوس أبنائنا الطلبة، وبخاصة الطلبة الجدد وطلبة المرحلة الاساسية بشكل عام، لافتا إلى اهمية المرحلة الأساسية في التعليم ودورها في بناء شخصية الأطفال وإعدادهم لمستقبل أكثر اشراقا، والحرص على حقهم في التعليم والتعلم.

وبين أن المدرسة استقبلت 20 طالبا وهي مستمرة في استقبال المزيد لحين انتهاء الازمة وعودة الحياة إلى المسيرة التعليمية في المدارس الحكومية.