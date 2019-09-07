الرئيسية | محليات موقف حافلات الأغوار بالكرك بلا مقاعد ومظلات أو مرافق صحية

وطنا اليوم-عمان:فيما يعاني موقف الحافلات العمومية العاملة على منطقة الأغوار الجنوبية بالكرك من غياب المقاعد والمظلات والمرافق الصحية، يشكل موقعة على طريق عام ومنعطف مروري في مدخل مدينة الكرك من الجهة الغربية خطرا على مستخدميه، وفقا للعديد من السكان.

ويعتبر المنعطف المروري في مدخل مدينة الكرك ممرا للشاحنات الناقلة لمواد الانشاءات القادمة من الاغوار الجنوبية وتلك التي تنقل مستلزمات المصانع بالأغوار.

وتصطف عشرات الحافلات العمومية، والتي يبلغ عددها زهاء 40 حافلة متوسطة على جانبي الطريق العام المؤدي إلى الأغوار الجنوبية لتحميل وتنزيل الركاب يوميا، إلى أغوار الصافي والمزرعة والحديثة. ويقدر عدد المواطنين الذين يستخدمون الموقف للانتقال يوميا من الأغوار الجنوبية باتجاه مدينة الكرك زهاء ألفي مواطن.

ويعتبر مواطنون، أن هذا الموقع الذي يقع على جانب الطريق العام يشكل معاناة لسكان الاغوار الجنوبية، حيث يفتقد لكل الخدمات الضرورية، فلا مقاعد ولا مرافق صحية ولا مظلات، إضافة إلى بعد الموقف عن الأسواق، حيث يضطر المواطن إلى السير لمسافة طويلة للوصول الى الموقف.

وقال المواطن عبدالله المرادات من سكان الغور الصافي بالأغوار الجنوبية، إن وجود موقف الحافلات بهذه المنطقة يشكل خطرا حقيقيا على مستخدميه، لافتا إلى ان تواجد الحافلات على جانبي الطريق العام المؤدي للاغوار الجنوبي هو أكبر خطر على المستخدمين. وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يستخدم الحافلات العمومية للانتقال يوميا للأغوار الجنوبية، ما يدفعهم لاستخدام الحافلات، وهو الأمر الذي يتطلب وجود موقف مناسب للاستخدام، مطالبا الجهات الرسمية العمل على نقل الموقف الى مكان آخر، حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد عضو مجلس محافظة الكرك عن منطقة الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، ان موقف الحافلات الحالي غير مناسب على الإطلاق، بسبب وجوده في منطقة منعطفات خطيرة على جانبي الطريق العام، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية اتخذت مؤخرا قرارا باغلاق الموقف الحالي، ونقل الحافلات الى داخل مدينة الكرك، حرصا على سلامة مستخدمي الموقف.

من جهته أكد أحد السائقين العاملين على خط الأغوار الجنوبية محمد الاغوات، ان موقف الحافلات الحالي غير مناسب لوجودة على منعطف خطير على الطريق العام، الذي يمر به شاحنات والاف المركبات يوميا، مشيرا الى غياب المرافق الخدمية المختلفة فيه.

وأكد انه لا يوجد منطقة مناسبة للموقف داخل مدينة الكرك بسبب ضيق أي منطقة يتم اقتراحها من قبل الاجهزة الرسمية.

من جهته أكد مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالكرك محمود الصرايرة ان موقف الحافلات الحالي للاغوار الجنوبية غير مناسب على الاطلاق، بسبب وقوعه على جانب طريق عام يؤدي للاغوار الجنوبية، إضافة إلى كونه على منعطف في مدخل مدينة الكرك.

وبين الصرايرة ان الجهات الرسمية قررت اخيرا نقل الموقف على داخل مدينة الكرك ليكون داخل قطعة أرض تستوعب مجموعة من الحافلات والركاب، مشيرا إلى أن بقية الحافلات اما ان تكون بمنطقة الأغوار أو على الطريق اثناء الانتقال، ما يسمح بوجود مجموعة من الحافلات فقط داخل الموقف المقترح. ولفت إلى أن البلدية سوف تعد الإجراءات المختلفة لإنجاز الموقف، وخصوصا المرافق الصحية والانارة وغيرها من المستلزمات.

وكانت اجتماعات عديدة عقدت اخرها الأسبوع الماضي في غرفة تجارة الكرك، بحضور مجموعة من المسؤولين في المحافظة ومديرية شرطة الكرك وغرفة التجارة والبلدية وهيئة تنظيم نقل البري وادارة السير، بحثت ضرورة نقل موقف الحافلات العاملة على خط الاغوار الجنوبية الى داخل مدينة الكرك، لوجود خطورة كبيرة على المواطنين في الموقع الحالي.

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