 وطنا نيوز -هل تم كسر إضراب المعلمين في المفرق !
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هل تم كسر إضراب المعلمين في المفرق !
التاريخ : 18-09-2019 03:14:30 المشاهدات: 1804

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس فرع نقابة المعلمين في المفرق عمر شعبان بأن بعض وسائل الإعلام المرئية والتلفزيون الرسمي ‏والمواقع الإلكترونية التأثير على سمعة إضراب الزملاء المعلمين ‏في محافظة المفرق في ممارسة غير مهنية تجافي الحقيقة والصدق والأمانة الصحفية.
حيث أشار موقع اخباري إلى كسر الاضراب ، والذي لم يتواصل مع الفرع نهائيا للتأكد من الأخبار إلى أن هناك مدرسة في محافظة المفرق قد كسرت الأضراب وهو خبر عار عن الصحة .
مطالبين ببث ما يثبت زعمهم علما بأن المدارس التي تم التشويش عليها قد قامةت بنشر الصور التي تثبت اضراب هذه المدارس ، واحمل الوسائل الإخبارية من نشر أي أخبار تسيء الى المعلم المفرقاوي الذي لا يقبل التخلي عن نقابته في سيرهم للمطالبة بحقوقهم وكرامتهم.

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