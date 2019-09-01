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هل تم كسر إضراب المعلمين في المفرق !
وطنا اليوم-عمان:قال رئيس فرع نقابة المعلمين في المفرق عمر شعبان بأن بعض وسائل الإعلام المرئية والتلفزيون الرسمي والمواقع الإلكترونية التأثير على سمعة إضراب الزملاء المعلمين في محافظة المفرق في ممارسة غير مهنية تجافي الحقيقة والصدق والأمانة الصحفية.
حيث أشار موقع اخباري إلى كسر الاضراب ، والذي لم يتواصل مع الفرع نهائيا للتأكد من الأخبار إلى أن هناك مدرسة في محافظة المفرق قد كسرت الأضراب وهو خبر عار عن الصحة .
مطالبين ببث ما يثبت زعمهم علما بأن المدارس التي تم التشويش عليها قد قامةت بنشر الصور التي تثبت اضراب هذه المدارس ، واحمل الوسائل الإخبارية من نشر أي أخبار تسيء الى المعلم المفرقاوي الذي لا يقبل التخلي عن نقابته في سيرهم للمطالبة بحقوقهم وكرامتهم.
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