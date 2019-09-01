هل تم كسر إضراب المعلمين في المفرق !

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس فرع نقابة المعلمين في المفرق عمر شعبان بأن بعض وسائل الإعلام المرئية والتلفزيون الرسمي ‏والمواقع الإلكترونية التأثير على سمعة إضراب الزملاء المعلمين ‏في محافظة المفرق في ممارسة غير مهنية تجافي الحقيقة والصدق والأمانة الصحفية.

حيث أشار موقع اخباري إلى كسر الاضراب ، والذي لم يتواصل مع الفرع نهائيا للتأكد من الأخبار إلى أن هناك مدرسة في محافظة المفرق قد كسرت الأضراب وهو خبر عار عن الصحة .