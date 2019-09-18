الرئيسية | محليات نقابة المعلمين امام القضاء وهذه آخر تطورات الإضراب

وطنا اليوم-عمان:تباشر محكمة غرب عمان صباح الخميس النظر في دعوى أقامها مواطنون ضد مجلس نقابة المعلمين بسبب الإضراب، بحسب ما أكد الناطق باسم النقابة نور الدين نديم لرؤيا

وقال نديم إن مجلس النقابة تبلغ الثلاثاء بضرورة الحضور إلى الجلسة الأولى التي ينظر فيها القضاء بشكوى ضد إضراب المعلمين المستمر منذ تسعة أيام



وأضاف الناطق باسم النقابة إن ممثلي مجلس النقابة "المحامي" سميثل الخميس أمام محكمة غرب عمان، التي تبدأ النظر في شكوى قدمت ضدهم

وحول أخر مستجدات الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين توقع نديم أن تشهد الساعات المقبلة جلسة حوارية جديدة بين مجلس النقابة والفريق الحكومي، بوساطة لجنة التربية النيابية، للبحث في سبل إنها الإضرا ، متسائلا في الوقت ذاته عن ما ستسفر عنه الجلسة كون رئيس الوزراء عمر الرزاز يرفض حضورها

وأبدى عدم تفاؤله بهذه الجلسة قائلا نها جلسة بروتوكولية مقيدة ، لانها تجمع النقابة مع الفريق الحكومي الذي نعتبره ليس صاحب اختصاص أو صلاحية في القرار بخصوص زيادة الـ50%، والاعتذار للمعلمين على خليفة أحداث الخميس الموافق للخامس من الشهر الحالي ، مشيرا إلى أن المجلس سيحضر اللقاء بـ قلب صاف وإرادة حقيقية، رغم أن هذا الحوار ليس هادفا كونه لا يضع مطلب المعلمين بالزيادة على الطاولة

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