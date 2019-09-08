الرئيسية | محليات المومني يطالب الحكومة بالإعتذار للمعلمين

وطنا اليوم-عمان:دعا رئيس بلدية الزرقاء ورئيس تيار زرقاء نظيفة بايدي نظيفة المهندس عماد المومني نقابة المعلمين الى نزع فتيل ازمة النقابة مع الحكومة وفتح لقاء حواري مثمر .

وقال المومني خلال لقاء عقده التيار مع اعضاء نقابة المعلمين فرع الزرقاء بحضور عدد من شخصيات ووجهاء المدينة انه يتوجب على الجميع المساهمة في حل الازمة والوصول الى منتصف الطريق وايجاد الحلول المناسبة دون تأزيم كونها ليست من مصلحة الوطن والحكومة والمعلم والطالب .

وطالب المومني بالخروج من عقلية الغالب والمغلوب ، فالمعلمين هم الاساس والطلاب احد الاركان الاساسية للعملية التعليمية وان تكون جميع الاطراف فائزة لصالح الوطن والمعلمين والطلاب ولصالح بيئة تربوية للجميع ، ولنكن على ثقة ان مخرجات العملية التربوية والتعليمية مشروع بناء للوطن وجيل من الاشخاص المفكرين سيقودوا البلد الى التقدم والازدهار .

ولفت المومني بأن اعتذار الحكومة للمعلمين عن بعض التجاوزات التي حصلت على الدوار الرابع لن يقلل من شأنها ويقوي موقفها كون التجاوزات كانت فردية ومحدودة .

واقترح المومني تجزئة صرف العلاوة التي تطالب فيها النقابة بحل متدرج الى عدة سنوات نظرا للموارد المالية وظروف الخزينة بالاضافة الى بحث موضوع المسار المهني .

من ناحيتة اكد عضو نقابة المعلمين فرع الزرقاء تامر البواليز بأن النظر الى الازمة ليس موضوعا ماليا مشيرا الى انهم تواقين للعودة الى التدريس بعد الشروع بحوار وتفاهمات مع الحكومة .

ولم يستثني البواليز موضوع المسار المهني وربطه بالعلاوات كونه يصب في صالح الجميع من المعلمين والطلاب .

وحضر اللقاء عن فرع نقابة المعلمين في الزرقاء المعلمين تامر البواليز ورامي الخوالدة وكامل ابو صعيليك وهشام الخوالدة .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر