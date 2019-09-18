هام للأردنيين.. اغلاقات وتحويلات للطرق في عمان

وطنا اليوم-عمان:تجري أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير الجمعة المقبل 20 ايلول إغلاق وتحويلات مرورية في شارع الشريف ناصر بن جميل نظراً لما تقتضيه متطلبات العمل لإستكمال البنية التحتية للباص سريع التردد والتحسينات المرورية ضمن مرحلة شارع الشريف ناصر بن جميل وشارع الكندي وشارع محمد علي جناح.

واكد مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري تزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية اللازمة مع تواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور .

وسيتم إغلاق كلي للمرحلة الاولى من اعمال المقطع الممتد من إشارات ( الكومودور) ولغاية إشارات ( الديز إن ) للمسرب المتجه من دوار المدينة باتجاه إشارات وادي صقرة.

وبين ان التحويلات والطرق البديلة التي تم التوصل اليها بتنسيق متواصل مع إدارة السير على النحو التالي للسير القادم من دوار المدينة وشارع وصفي التل عبر شارع الشريف ناصر بن جميل ثم الوصول لاشارات الكومودور والانعطاف يمين عبر شارع حلحول والانعطاف يسارا باتجاه شارع محمد امين الشنقيطي وصولاً لشارع عمر بن عبد العزيز والعودة لشارع الشريف ناصر بن جميل.

او الالتفاف يساراً من إشارات الكومودور باتجاه شارع عبدالحميد شرف باتجاه إشارات الفيلا روزا أو الطريق البديل من خلال الإنعطاف يمين بإتجاه شارع عبد المطلب ثم شارع عودة ابو تايه وشارع الفيحاء وصولاً لإشارات وهبة تماري.

تأمين طريق بديل للسير القادم من إشارات وادي صقرة وشارع عمر بن عبد العزيز بإتجاه الشميساني من خلال شارع عبد المطلب وصولاً لشارع عبد الحميد شرف.

تحويل السير القادم من الشميساني عبر شارع عبد الحميد شرف بإتجاه دوار المدينة الرياضية عبر شارع ابن عبد ربه لشارع يوسف بن تشفين والعودة لشارع الشريف ناصر بن جميل.