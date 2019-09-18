خطة مائية استعدادا لفصل الشتاء في الأردن

وطنا اليوم-عمان:شدد المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري على جميع الامناء العامين ومدراء الشركات ومدراء المياه في المحافظات وجميع المعنيين بعمليات التزويد المائي والتشغيل والصيانة في وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن في كافة مناطق المملكة على ضرورة تفعيل خطط الطوارىء والبدء بتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة وانجاز كافة الاستعدادات قبل قدوم فصل الشتاء بما يضمن الاستمرار بخدمات المياه والصرف الصحي وفق أعلى المستويات والاستفادة من الدورس والتجارب السابقة خلال المواسم المطرية الماضية .

وأعرب الوزير ابو السعود عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من قبل كافة الطواقم الفنية والادارية في مختلف مناطق المملكة مشددا على ضرورة تعزيز كافة الجهود لمواكبة توجهات الحكومة في توجيه الانفاق في الاوجه التي نحتاجها وحسب الاولويات المتاحة مشددا على ان الاستماع للمواطن وتلبية احتياجاته وتفعيل مراكز الشكاوي والمشغلين وفرق الصيانة هي امر لاتهاون فيه مشددا على تواصل مدراء الادارات والمعنيين مع كافة الجهات في المحافظات والالوية لايجاد الحلول الكفيلة بخدمة المواطنين والتأكد من معالجة شكاوي وملاحظات المواطنين اولا بأول .

وأكد في بيان صحفي، على ضرورة دراسة كافة المرافق المائية ذات الاثر الاكثر تأثرا بالامطار والثلوج واتخاذ الاجراءات الفنية والهندسية لحفظ سلامتها وديمومتها وتجهيز كافة المعدات والاليات لادامة تشغيل شبكات الصرف الصحي بكفاءة وتجهيز فرق تدخل سريع للتعامل مع اي طارىء لاسمح الله .

وكذلك ضرورة اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لمراقبة تدفق مياه السدود والروافد المائية والقنوات وخاصة قناة الملك عبد الله والتعاون التام والمباشر مع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية والدفاع المدني في كافة مناطق المملكة والتواصل الدائم مع مركز العمليات والسيطرة لوضعه بصورة المستجدات والتنسيق مع الدوائر الرسمية والمركز الوطني لادارة الازمات .

واوعز الوزير الى مشرفي المشاريع بضرورة التأكد من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على كافة المشاريع وضرورة اتخاذ كافة وسائل السلامة العامة مشددا على ضرورة التصدي بكل حزم لتطبيق حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لارساء القانون وحماية مقدرات المياه .

ودعا الاخوة المواطنين الى التواصل مع مركز الشكاوي الموحد (117116) لاية ملاحظة تتعلق بالمياه او الصرف الصحي وضرورة توثيقها منوها الى ضرورة ربط المعلومات الواردة الى المركز مع التطورات الحاصلة ان وقعت اولا بأول مؤكدة على ضرورة عدم الانجرار وراء الاشاعات والاخبار الملفقة واستسقاء الاخبار من مصادرها الحقيقة في المركز الاعلامي للوزارة وصفحاتها الرسمية.