الكتلة الهوائية تتعمق.. وهذا موعد انجلائها

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إن درجات الحرارة سترتفع بشكل إضافي نهار الخميس، لتُصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-6 مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً الى حاراً بوجه عام.

طقس لطيف فوق المرتفعات ليلاً

أما في ساعات الليل فيكون الطقس معتدلا بوجه عام ، بينما يكون لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية خلال ساعات الليل المتأخرة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

عودة الأجواء المعتدلة تدريجياً اعتباراً من الجمعة

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس مُعتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، يميل للحرارة مع ساعات ما بعد الظهر والعصر، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.