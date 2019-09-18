استيراد الألبسة للموسم الشتوي ينخفض 25 %

وطنا اليوم-عمان:قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان اسعار الالبسة والأحذية للموسم الشتوي المقبل ستكون عند نفس المستويات التي سجلتها الموسم الماضي، متوقعا عرضها نهاية الشهر الحالي.

وقال القواسمي في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان تجار الالبسة والاحذية انهوا جميع الاستعدادات لاستقبال الموسم الشتوي، لافتا الى ان معظم البضائع التي تم التعاقد عليها موجودة الان داخل مستودعات التجار ويستعدون لعرضها قريبا.

وأشار الى حدوث تراجع في كميات استيراد الالبسة والأحذية الشتوية بنسب وصلت الى 25 بالمئة، حيث انخفضت المستوردات الى 50 مليون دينار مقابل 75 مليون دينار خلال موسم الشتاء الماضي.

وعزا القواسمي التراجع الحاصل في كميات الاستيراد الى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين المتراكمة منذ بداية العام، إضافة الى توفير كميات كبيرة لدى المستودعات التجارية، موضحا ان موسم العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد اسهم بشكل محدود في تنشيط الاسواق.

وأشار الى وجود مخاوف لدى التجار من ضعف الحركة التجارية خلال موسم الشتاء خصوصا وان سوق الالبسة والاحذية ما زال يشهد حالة من الركود وضعف الحركة الشرائية، مبينا ان اغلب البضائع التي تم استيرادها للسوق المحلية من الالبسة والاحذية جاءت من الصين ثم دول شرق اسيا وتركيا ومصر وبعض الدول الاوروبية.

يذكر ان اجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة يبلغ 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الأردنية.