نديم : لن نسمح للحكومة أن تتغول على حق المعلم

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، إن هذا الاضراب تصنعه الحكومات غير الصالحة وغير الناضجة.
وأضاف نديم في تصريح ، أن هناك مسيرة للمعلمين في المركبات متوجهين لمقر النقابة في العاصمة عمان لتعلن تأيدها بحقوق المعلمين، كما تطالب الحكومة بانصاف المعلمين.
وأشار إلى أن المعلم لا يقف عائق أمام أحد، ولكن الحكومة هي من تمس كرامة المعلم وهيبته.
وتسال ما هي مصلحة الطالب بمعلم ضعيف يقف امام الطالب، مبينا أننا نريد حقوق للمعلم.
وتابع إن الإضراب مستمر، ولم يعد بامكان المعلم الوسيلة في التعبير عن مطالبه، كما أن المعلم أصبح يعطي دروسا في الكرامة، كما ويجب أن تعطى الحقوق لأصحابها ومستحقيها، ونرفض اي سياسة حكومة تتغول على حقوق المعلمين والاقتصاص منه بحجة الازمة الاقتصادية التي صنعتها الحكومة.