الرئيسية | محليات نديم : لن نسمح للحكومة أن تتغول على حق المعلم

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، إن هذا الاضراب تصنعه الحكومات غير الصالحة وغير الناضجة.

وأضاف نديم في تصريح ، أن هناك مسيرة للمعلمين في المركبات متوجهين لمقر النقابة في العاصمة عمان لتعلن تأيدها بحقوق المعلمين، كما تطالب الحكومة بانصاف المعلمين.

وأشار إلى أن المعلم لا يقف عائق أمام أحد، ولكن الحكومة هي من تمس كرامة المعلم وهيبته.

وتسال ما هي مصلحة الطالب بمعلم ضعيف يقف امام الطالب، مبينا أننا نريد حقوق للمعلم.

وتابع إن الإضراب مستمر، ولم يعد بامكان المعلم الوسيلة في التعبير عن مطالبه، كما أن المعلم أصبح يعطي دروسا في الكرامة، كما ويجب أن تعطى الحقوق لأصحابها ومستحقيها، ونرفض اي سياسة حكومة تتغول على حقوق المعلمين والاقتصاص منه بحجة الازمة الاقتصادية التي صنعتها الحكومة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر