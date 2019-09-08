 وطنا نيوز -اعضاء في مركزية المعلمين يدعون النقابة لفتح حوار مع الحكومة
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اعضاء في مركزية المعلمين يدعون النقابة لفتح حوار مع الحكومة
التاريخ : 18-09-2019 08:36:23 المشاهدات: 1327

وطنا اليوم-عقد مجموعة من أعضاء الهيئة المركزية للدورة الرابعة على مستوى المملكة اجتماعنا عاجلا لبحث الازمة القائمة بين الحكومة ونقابتنا نقابة المعلمين ومطلبها ( ٥٠٪) من الحكومة بعد صعوبة إيجاد حل ينصف المعلمين .

وأكد المجتمعون على ضرورة فتح قنوات الحوار من الطرفين وعلى الحكومة ان تأخذ الأمر بكل جدية لنزع فتيل الازمه وكذلك الأمر على مجلس النقابة ان يكون على قدر عالي من المسؤولية والحكمة بما يخدم المعلم وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة دون المساس بكرامة المعلم وعلاوة ، والا سيكون لنا موقف في القريب العاجل.


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