العبادي ينتقد الرزاز ويؤيد إقامة كازينو

وطنا اليوم-عمان:انتقد نائب رئيس الوزراء الاسبق ممدوح العبادي أداء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، وقال أن هناك اجماع على أن حكومة الرزاز هي الاضعف في عهد الملك عبدالله الثاني، مشيرا الى ان اداء الحكومة غير موفق، وتعاني من سوء الادارة.
وعبر العبادي خلال استضافته في برنامج جدل الذي يقدمه الزميل رجا طلب عبر فضائية (A one)، عن احساسه أنه كان موحى للدكتور عمر الرزاز خلال توليه وزارة التربية والتعليم بتوليه رئاسة الحكومة المقبلة ، موضحا ان الرزاز كان سلسا أكثر من اللازم خلال تسلمه وزارة التربية سابقا ، ومداخلاته قليلة ومسالما ولا يظهر عليه قوة في النقاش.
وفي إشارة منه الى طاقم حكومة الرزاز ، بين العبادي أنه لا يجوز أن تكون السيرة الذاتية للوزير هي “صديق”، بل يجب أن يكون قادرا على ذلك، منتقدا وزراء في حكومة الرزاز واصفهم بـ “ليس فيهم الا انهم اصدقاء”.
وأيد العبادي إقامة “الكازينوهات” في الأردن ، وقال إنه لا يوجد ما يمنع في الدستور مستغربا عدم اقامة “كازينو” قائلا، “افضل من ان نبقى نشحد من اميركا وتحكمنا اميركا”.