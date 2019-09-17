الخرابشة: النسور ومدير مخابرات سبب خسارتي

وطنا اليوم-عمان:استضافت الزميلة نور الدويري ببرنامجها الحواري جدليون على قناة شبابكم التفاعلية النائب الأسبق محمود الخرابشة

حيث استهل الخرابشة سيرتة الذاتية وسبب تركه للمخابرات اثر خلاف مع مدير المخابرات في حينه .

واتهم الخرابشة دولة عبدالله النسور رئيس الوزراء السابق ومدير المخابرات في ذلك الوقت انهما السببين الرئيسين لمحاربة ومنع استمرار عمليتة التشريعة والتحريض عليه .

واكد ان اهم انواع الفساد في الاردن هو الفساد التشريعي واساءة استخدام السلطات وان على النواب ان يتحلو بمقدار من المسؤولية والفهم التشريعي والقانوني ولم يثني على اي مجلس نواب .

كما وصف دولة علي ابو الراغب رئيس الوزراء السابق انه (غايب فيله) لعدم علمه هو وحكومته عن خطأ فادح في قانون حقوق العمال وانه وبناء على طلبه اعيد القانون لما كان عليه ودون عرضه على مجلس النواب كونه كان منحلا بذلك الوقت .

تعليقة على ازمة المعلمين اعتبر ان كلا الطرفين النقابة والحكومة اخطتا بتصرفهما وانه لو كان هنالك مجلس نواب قوي لما وصلت الازمة لما هي عليه وان سوء إدارة الملف صعدت الامر وشدد على حقوق المعلم وتصويب أوضاع كافة موظفين الدولة الا انه اصر ان رسالة المعلم يجب ان تقف في صف الطالب الذي ظلم اليوم في هذه المعادلة الصعبة .

وتحدث عن بعض الشخوص بشكل مباشر حيث وصف معالي الوزير السابق خالد طوقان بالاستغلالي والانتهازي وصفا مشروع الطاقة النووية بمزرعته الخاصة وعدم محاسبته بالملايين التي صرفت على المشروع.

كما وصف ليث شبيلات بالشخصية الخلافية والسوداوية حيث ان لايبحث الا عن النقد السلبي ويحاول النقد بصورة بناءة ودعاه للبعد عن الطرح العنيف وتذليل صعوبات الموقف لايجاد حلول بتصعيد ظروف يعلم الجميع حقيقتها ودعاه لتواضع .

اما عن النائب عبدالكريم الدغمي اعتبره افضل شخصية نيابية ذات بعد قانوني وخبراتي ممتاز

وفي حديثه عن وليد الكردي وصفه بالشخصية اللطيفة ناهب اموال الوطن وان عليه ان يسلم نفسه للعدالة الاردنية ويدفع ما عليه وعدم الاختبار وراء جنسيته البريطانية وشدد ان حكمه بالمحكمة البريطانية انه غير مذنب لايعني عدم قدرة السلطات الاردنية من الايعاز لتسليمه للاردن .

واكد الخرابشة في حديثه عن اتفاقية الغاز ان الجزائر منحت الاردن مميزات واسعار تفضيلية وصلت ل٣٠% اقل من سعر السوق وتفاجا ان رغم الاتفاق المسبق بين المجلس والحكومة لشراء الغاز من الجزائر لم تخاطب الجزائر بالمطلق من طرف الحكومة لشراء الغاز ولم ترد الحكومة على تقرير المجلس بعد عودته من الجزائر عن سبب عدم المخاطبة الرسمية والبدا بالتنسيق مع الجزائر وعلم فيما بعد ان توقيع الاتفاقية مع غاز الكيان الصهيوني تمت بضغط من وزير الخارجية الأمريكية كاتفاقية اذعان لضغط غلى الاردن وربطها بصفقة القرن بالقوة وتحدث عن عدم مشروعيتها وضرورة إيقافها.

وختم حواره الخرابشة مع الاعلامية نور الدويري بالحديث عن الملف السوري وشدد على ضرورة عودة اللاجئين لسوريا ودعا المجتمع الدولي لتحمل اعباء اللجوء المتزايدة والمرهقة للاردن .

كما اثار عدة قضايا أخرى.