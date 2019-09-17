الحنيطي : الجيش قادر على التعامل مع أي خطر قد يهدد أمن المملكة

وطنا اليوم-عمان:أكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن المتغيرات الحاصلة في البيئة الأقليمية والدولية، تتطلب وجود قوات مسلحة حديثة ومتطورة على درجة عالية من المرونة والجاهزية القتالية لتكون قادرة على التعامل مع تلك المتغيرات وتقوم بواجباتها بكل كفاءة واقتدار.

وبين أن القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي قادرة على التعامل مع أي خطر قد يهدد أمن المملكة بكل يقظة واحترافية مع السعي الدؤوب لتوفير كافة المتطلبات العملياتية واللوجستية بدعم جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة للمحافظة على الأمن الوطني الأردني.

جاء حديث اللواء الحنيطي مساء الثلاثاء خلال لقائه عدداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من كافة مناطق المملكة من الضباط وضباط الصف في فندق القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وخلال اللقاء رحب رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بالإخوة المتقاعدين والمحاربين القدامى، ونقل تحيات جلالة الملك لكل واحد منهم، مؤكداً التزام القيادة العامة للقوات المسلحة - الجيش العربي بتوجيهات ورؤى جلالة القائد الأعلى المستمرة بالاهتمام ورعاية المتقاعدين العسكريين وتسخير كافة الإمكانات المتاحة في خدمتهم.

وشدد اللواء الحنيطي على اعتزاز القيادة العامة بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مؤكداً أنهم رديف القوات المسلحة والسند الحقيقي لها وعنوان الولاء والانتماء، موضحاً أن دور المتقاعدين العسكريين في تحقيق منظومة الأمن الوطني الشامل دور حاسم وفاعل خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الوطن وحجم المتغيرات الداخلية والأقليمية.

وقدم عدد من مدراء القيادة العامة تصورات عن الوضع المحلي والإقليمي الذي يحيط بالأردن وما تقتضيه هذه المرحلة من حرص وزيادة اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن في هذه الأوقات.

من جهتهم، عبر المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى عن فخرهم واعتزازهم بالمؤسسة العسكرية وما وصلت إليه من تقدم عكس المستوى المتميز الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية والوقوف يداً واحدةً في وجه كل التحديات التي تحاول النيل من أمن الوطن والمواطن مؤكدين أنهم سيبقون الرديف القوي على الدوام لتقديم أرواحهم في سبيل أمن الوطن واستقراره.

وعلى هامش اللقاء قدم عدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الإقتراحات والأراء التي تهم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وشؤون المتقاعدين العسكريين.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.