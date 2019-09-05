الحكومة: متمسكون بالحوار مع المعلمين في مبنى وزارة التربية

وطنا اليوم-عمان:أكدت الحكومة استمرارها بنهج الحوار، كأساس ثابت ومنطلق ديمقراطي تؤمن وتتمسك به، للوصول إلى توافقات تضمن مصلحة طلبة المدارس والمعلمين والعملية التعليمية ككل.

وأوضح بيان، صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء، أن الفريق الوزاري مستعد للقاء مجلس نقابة المعلمين في مبنى وزارة التربية والتعليم لاستكمال الحوار حول قضية المعلمين.

وشدد البيان على أن الأبواب مفتوحة أمام مجلس نقابة المعلمين للحوار غير المشروط وبأي وقت، للوصول إلى ما يحقق مصلحة أبنائنا الطلبة ويرتقي بأداء المعلمين ووضعهم المعيشي.