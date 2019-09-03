الرئيسية | محليات صرف مستحقات مصححي ومراقبي التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صرف المستحقات المالية للمراقبين والمصححين المشاركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2019 بحسب الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد. ودعت الوزارة المعلمين المستفيدين إلى مراجعة البنوك المعتمدة لاستلام مستحقاتهم المالية ابتداء من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 18 / 9 / 2019.

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