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صرف مستحقات مصححي ومراقبي التوجيهي
وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صرف المستحقات المالية للمراقبين والمصححين المشاركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2019 بحسب الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد.
ودعت الوزارة المعلمين المستفيدين إلى مراجعة البنوك المعتمدة لاستلام مستحقاتهم المالية ابتداء من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 18 / 9 / 2019.
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