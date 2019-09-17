الملك يؤكد أن الوضع الاقتصادي في الأردن تحسن

وطنا اليوم-عمان:قال الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر صحافي جمعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "الأردن يعمل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على برنامج مالي قوي".
رد الملك جاء على سؤال لقناة المملكة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في ألمانيا.
وعقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا.
وشكر جلالة الملك المستشارة الألمانية على دعم الأردن، ووقوفها إلى جانب المملكة في العديد من القضايا.
وأكد جلالة الملك أن الوضع الاقتصادي في الأردن تحسن، أن الاردن يسعى لتطوير قطاعات الريادة في الأعمال والقطاع السياحي لتحسين وضعه الاقتصادي .
وقال الملك : نتطلع أن يتحسن الوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، ولا يمكن أن يحصل ذلك لو لم يكن هنالك دعم ألماني وأوروبي ونحن ممتنون لها بهذا الأمر
كما شكر جلالة الملك ألمانيا والاتحاد الأوروبي لما قدماه من مساعدات للأردن.
وبدورها أكدت المستشارة الألمانية أنها تدعم حل الدولتين فيما يخص القضية الفلسطينية .