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المجالي نقيبا لشركات التوظيف الاردنية
وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس لجنة الانتخابات لنقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية السيد فراس الدمخلي اليوم الثلاثاء 17/ 9/2019 عن فوز السيد اطراد المجالي رئيسا للمجلس الخامس لنقابة التوظيف ونقيبا لها. وقد تم تزكية المجالي من قبل السادة اصحاب شركات التوظيف لكفائته المتخصصة بالاعلام والتوظيف والجودة ولديه الكثير من الخبرات العملية في هذه المجالات.
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