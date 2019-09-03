الرئيسية | محليات الأردن: تصريح نتنياهو يؤجج الصراع ويهدد عملية السلام

وطنا اليوم-عمان:أكدت الحكومة رفضها لإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، معتبرة أن الأمر يعد تهديدا لعملية السلام.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، اليوم الثلاثاء، إن "الأردن يرفض إعلان نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض سيادة إسرائيل على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".

وأضافت غنيمات أن "تصريح نتنياهو يعد بمثابة تهديد خطير لعملية السلام، وبادرة غير مسؤولة لتأجيج الصراع وتصاعد العنف، عدا عن كونه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، داعية "المجتمع الدولي إلى رفضه، ومحذرة من خطورة توظيف القضايا المصيرية لخدمة الدعاية الانتخابية".

وإذ شددت الناطقة باسم الحكومة الأردنية على أن تصريح نتنياهو يعد بمثابة تهديد للأردن، أكدت أن مثل هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على أمن شعوب المنطقة واستقرارها، وعلى مستقبل عملية السلام برمتها.

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