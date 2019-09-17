 وطنا نيوز -معلمو اربد: بكفي مذلة وبكفي سكوت
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معلمو اربد: بكفي مذلة وبكفي سكوت
التاريخ : 17-09-2019 02:21:40 المشاهدات: 1675

وطنا اليوم-عمان:اعتصم الآلاف من المعلمين أمام مجمع النقابات المهنية اليوم الثلاثاء في اربد ضمن الفعالية التي دعت لها نقابة المعلمين في اربد تحت اسم " مهرجان الكرامة والثبات".

وجدد المعتصمون مطالبهم وحقّهم في الحصول على علاوة الـ50% بالاضافة لاعتذار الحكومة عن الاعتداءات التي تعرض لها المعلمون لدى محاولتهم الاعتصام على الدوار الرابع يوم 5/ 9.

ونوهوا الى استمرار اضرابهم لحين تنفيذ كلّ مطالبهم، مهما طال أمد الاضراب.
وقال رئيس فرع النقابة في اربد، شرف عبيدات، في كلمة له:"  إن المعلمين ليسوا هواة اضراب واعتصام واحتجاج، لكنهم أصحاب حقّ يطالبون بالحصول عليه، بالاضافة إلى كونهم يدافعون عن كرامتهم" ، مؤكدا على  التفاف معلمي اربد حول مجلس نقابة المعلمين، تماما كما هو حال كلّ معلمي الأردن.

وردد المشاركون هتافات منها :

بكفي مذلة وبكفي سكوت.. يا معلم ارفع الصوت

بدنا نواصل الاضراب.. حتى تردّوا بالايجاب

العلاوة ما بتضيع.. لو أضربنا أسابيع

العلاوة يا سلام.. لو أضربنا كلّ العام

حبس المعلم.. باطل

ضرب المعلم.. باطل

رفض الحوار.. باطل

فكّ الاضراب.. باطل

نظام الرتب.. باطل


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