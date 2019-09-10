الرئيسية | محليات الحكومة توقف مشروعاً سككياً بين عمان ومطار الملكة علياء

وطنا اليوم-عمان:أوقفت وزارة النقل دراساتها بشأن إقامة مشروع سكة حديد بين مطار الملكة علياء الدولي وعمان لعدم وجود جدوى للمشروع، حسبما قالت الأمين العام للوزارة المهندسة وسام التهتموني.

وقالت «تبين عدم وجود جدوى للمشروع وعليه صرفت الوزارة النظر عنه» مشيرة إلى أن المشروع كان مجرد اقتراحات أعدت في أعقابها دراسات لاستبيان الجدوى نافية أن تكون الوزارة قد طرحت أي عطاءات بشأن المشروع.

كما بينت التهتموني أن لا نية أيضا لدى الوزارة حاليا لتنفيذ المشروع من خلال الباص السريع بين المطار والعاصمة على غرار المشروع الجاري إنشاؤه حاليا في عمان والمنوي إقامته بين عمان والزرقاء.

ومشروع إقامة سكة حديد بين مطار الملكة علياء وعمان فكرة قائمة منذ سنوات وأعلنت عنها الحكومات المتعاقبة كان آخرها تصريح من أمانة عمان نهاية العام الماضي بنيتها تطوير نظام سككي من تقاطع صويلح وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي لتوفير خط ربط سريع لمحافظات الشمال مع المطار.

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