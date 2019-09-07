الرئيسية | محليات نقابة المعلمين ترد على غنيمات : لا تضع العصا بالدولاب

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم إن هناك مساعي أكثر جدية من اطلاق جولة جديدة من الحوار بين النقابة والحكومة.

واضاف نديم في تصريحات ، أن مجلس النقابة تقدر تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات بدعوتها للحوار.

وقال نديم نتمنى ان لا ينتهي نهار الثلاثاء إلا وتكون نقابة المعلمين ووفد الحكومة قد جلسوا على طاولة الحوار للخروج بحلول لازمة الإضراب.

وثمن الناطق باسم نقابة المعلمين البيان الذي صدر عن أكاديمية الملكة رانيا العبدالله للمعلمين حول هيئة الاعتماد للمسار المهني بانه يشكل جزء من الحل الأزمة.

وقال نديم إن نقابة المعلمين تطالب بالجلوس مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من باب رد الاعتبار للمعلمين من خلال قدومه إلى مقر النقابة أو الجلوس مع ممثلي المعلمين في اي مكان كان، مضيفا ان النقابة لا تضع العصا بالدولاب.

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