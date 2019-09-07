ضبط اعتداءات جديدة في جنوب عمان

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انها وبالتعاون مع محافظ العاصمة و قوات البادية الملكية والكوادر الفنية لدى المشاغل المركزية وشركة مياه الاردن مياهنا ضبطت مجموعة من الاعتداءات في منطقة الجيزة جنوب عمان تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه من الخطوط الرئيسية لتزويد عدد من المنازل بطريقة مخالفة ضمن حملة احكام السيطرة التي تنفذها وزارة المياه والري لحماية مصادر المياه المختلفة .

وبين مصدر في الوزارة /سلطة المياه، في بيان انه وبناء على الحملات التفتيشية والمعلومات المقدمة الى مركز الشكاوي الموحد (117116) وردت معلومات تفيد بعدم وصول المياه للمواطنين في منطقة الجيزة / ام الوليد نتيجة اعتداءات في المنطقة حيث تم تنسيق حملة مع قوات البادية الملكية بالتنسيق مع وزارة الداخلية / محافظ العاصمة وتم ضبط (8) اعتداءات على خطوط رئيسية في منطقة الجيزة / ام الوليد تسحب خطوط متعددة وعمل شبكات فرعية تزود عدد من المنازل يتجاوز (25) منزل وبعض مربي المواشي بطريقة مخالفة وتقوم بسحب كميات كبيرة من المياه بمعدل اكثر من 500 م3.

وبين المصدر المسؤول انه وبعد اجراء المسوحات اللازمة والتنسيق مع شركة مياه الاردن مياهنا وتجهيز الاليات والطواقم الفنية المختصة تم التنسيق حيث تم تجهيز القوة اللازمة والتحرك الى الموقع والبدء بأعمال مداهمة المواقع المعتدية و فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بكل اعتداء واعادة تصويب الوضع الى ماكان عليه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى المدعي العام لأستمكال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم المياه المعتدى عليها .

واكد ذات المصدر ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه وسلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم حيث اكد المصدر ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .