وثيقة تكشف حقائق جديدة حول الريتز كارلتون

وطنا اليوم-عمان:اظهر كتاب موجه من وزير المالية إلى رئيس الوزراء يفيد بأن قيام شركة الإقبال للتطوير العقاري بتجميد أعمال البناء في مشروع (ريتز كارلتون) غير مبرر كون الشركة حصلت على إعفاءات وحوافز عديدة.

وبين الكتاب الموجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ اليوم 16/9/2019م أن الشركة أغفلت العديد من الحقائق من بينها: موافقة مجلس الوزراء على منحها حوافز ضريبية تتمثل بالإعفاء من قيمة الرسوم الجمركية والضريبية بسقف (18) مليون دينار وذلك بتاريخ 17/6/2019م، وذلك بناء على طلب الشركة، بعد عدة لقاءات مع ممثلي الشركة وكل من وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار.

وكشف الكتاب عن أن قرار تجميد المشروع جاء بسبب طلب الشركة بموجب كتاب موجه إلى رئيس هيئة الاستثمار بتاريخ 21/8/2019 إزالة سقف الإعفاء الممنوح لها، وعدم تحديد سقف محدد للإعفاءات، بالرغم أنها لم تستخدم كامل قيمة الإعفاء الممنوح لها.