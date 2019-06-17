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وثيقة تكشف حقائق جديدة حول الريتز كارلتون
وطنا اليوم-عمان:اظهر كتاب موجه من وزير المالية إلى رئيس الوزراء يفيد بأن قيام شركة الإقبال للتطوير العقاري بتجميد أعمال البناء في مشروع (ريتز كارلتون) غير مبرر كون الشركة حصلت على إعفاءات وحوافز عديدة.
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