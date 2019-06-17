 وطنا نيوز -وثيقة تكشف حقائق جديدة حول الريتز كارلتون
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وثيقة تكشف حقائق جديدة حول الريتز كارلتون
التاريخ : 16-09-2019 08:31:40 المشاهدات: 1171

وطنا اليوم-عمان:اظهر كتاب موجه من وزير المالية إلى رئيس الوزراء يفيد بأن قيام شركة الإقبال للتطوير العقاري بتجميد أعمال البناء في مشروع (ريتز كارلتون) غير مبرر كون الشركة حصلت على إعفاءات وحوافز عديدة.
وبين الكتاب الموجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ اليوم 16/9/2019م أن الشركة أغفلت العديد من الحقائق من بينها: موافقة مجلس الوزراء على منحها حوافز ضريبية تتمثل بالإعفاء من قيمة الرسوم الجمركية والضريبية بسقف (18) مليون دينار وذلك بتاريخ 17/6/2019م، وذلك بناء على طلب الشركة، بعد عدة لقاءات مع ممثلي الشركة وكل من وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار.
وكشف الكتاب عن أن قرار تجميد المشروع جاء بسبب طلب الشركة بموجب كتاب موجه إلى رئيس هيئة الاستثمار بتاريخ 21/8/2019 إزالة سقف الإعفاء الممنوح لها، وعدم تحديد سقف محدد للإعفاءات، بالرغم أنها لم تستخدم كامل قيمة الإعفاء الممنوح لها.
وبين الكتاب أن تحديد سقف الإعفاء يأتي ضمن توجه الحكومة الهادف إلى تنظيم آلية منح الإعفاءات وبما يتماشى مع التشريعات المعمول بها وأولويات الحكومة في المرحلة الحالية.







تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق