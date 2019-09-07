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إغلاق جسر الملك حسين الثلاثاء
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بأنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧م في تمام الساعة الـ(٠٥:٠٠) مساءً ، حيث سيكون اخر موعد مغادرة لكافة المسافرين عند الساعة الـ(٠٣:٠٠) مساءً ، واخر موعد قدوم لكافة المسافرين عند الساعة الـ(٠٢:٠٠) مساءً ، وستكون مغادرة اخر باص سياحة و vip عند الساعه (٠٢:٠٠) وقدوم اخر باص سياحه و vip عند الساعة (٠٣:٠٠) . فيما ستكون حركة الشحن مغلقة إغلاقاً تاماً على المعبر التجاري لجسر الملك حسين في نفس اليوم .
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