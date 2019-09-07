الرئيسية | محليات إغلاق جسر الملك حسين الثلاثاء

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بأنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧م في تمام الساعة الـ(٠٥:٠٠) مساءً ، حيث سيكون اخر موعد مغادرة لكافة المسافرين عند الساعة الـ(٠٣:٠٠) مساءً ، واخر موعد قدوم لكافة المسافرين عند الساعة الـ(٠٢:٠٠) مساءً ، وستكون مغادرة اخر باص سياحة و vip عند الساعه (٠٢:٠٠) وقدوم اخر باص سياحه و vip عند الساعة (٠٣:٠٠) . فيما ستكون حركة الشحن مغلقة إغلاقاً تاماً على المعبر التجاري لجسر الملك حسين في نفس اليوم .

ويهيب الناطق الإعلامي بمستخدمي الجسر مراعاة التوقيتات توفيراً لوقتهم وجهدهم.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر