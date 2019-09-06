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تدريب معلمين: أكاديمية الملكة رانيا ليست عضوا في نظام مزاولة المهن
وطنا اليوم-عمان:طالعنا النقاش الدائر في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول ورود اسم أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في مشروع نظام مزاولة المهن التعليمية لسنة 2019 (المسار المهني).
كما نرفق صورة عن المادة رقم (18) من المسودة الحالية المعنية بأعضاء مجلس الاعتماد والترخيص والتي لا تتضمن أي دور للأكاديمية. أما الصور التي يتم تداولها للمادة (22) وغيرها فهي نسخة قديمة لمسودة المشروع قبل التعديل، ونرفق صورة للمادة (22) في المسودة الحالية التي تخص رسوم إصدار مهن المزاولة.
وكان برنامج تلفزيوني وأثناء نقاش مساء الأحد قد تطرق لهذه القضية حيث طلب الناطق باسم نقابة المعلمين ايضاحا لاسباب التعنت الحكومي في قضية المسار المهني وطلب صراحة اسماء الهيئة المعتمدة للمسار والنظام المذكور ليذكر لاحقا وجود أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ضمن القائمة ما اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي .
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