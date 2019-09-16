بعد المعلمين .. الأئمة والوعاظ يطالبون بعلاوة 100%

وطنا اليوم-عمان:طالب الأئمة والعاملين في المساجد بإقرار قانون نقابة الأئمّة وتنفيذ علاوة الـ 100%.

وقالت اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في المساجد خلال اجتماع عقد ظهر اليوم في في قاعة مسجد المختار بمدينة إربد، إن الاجتماع جاء من من أجل الضغط على الحكومة لإقرار قانون نقابة الأئمّة و إنشاء النقابة خاصة بهم, خاصة وأن كافة الأمور المتعلقة بعملية إنشاء نقابة قد استكملت من كافة النواحي القانونية والدستورية منذ سنوات طويلة.

كما طالب المجتمعون بتنفيذ علاوة الـ 100% التي صدر بها كتاب رسمي من رئاسة الوزراء في عام 2011 وتم التأكيد عليه بكتاب آخر في عام 2012.

واكد المجتمعون على تمسكهم الكامل بحقوقهم في إقرار النقابة وتنفيذ العلاوة وكافة المطالب الأخرى وقالوا إنهم بصدد القيام بخطوات تصعيدية في حال عدم تجاوب الحكومة و أصحاب القرار مع مطالبهم.

اما بالنسبة للإضراب قال رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في المساجد الشيخ محمد عبد الله العبابنه ان جميع الخيارات متاح أمامهم من بينها الإضراب العام ولكن الإضراب بمفهومه الشرعي وأكد ان لدى الأئمة الأدوات العديدة التي تستطيع من خلالها الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم

بينما قال عضو اللجنة التحضيرية نقابة الأئمة والعاملين في المساجد مروان العمايرة ان الاضراب عن الصلاة او الخطبة غير وارد نهائيا لدى الأئمة والعاملين في المساجد لان في ذالك مخالفة شرعية.