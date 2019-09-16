انهض : كيف تتقدم للحصول على قرض بين 5 و 50 ألف دينار؟

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، إن تخفيض معدلات البطالة مرتبط بالنمو الاقتصادي والميثاق الوطني للتشغيل، وأضاف أنه تم تخصيص 100 مليون دينار لبرنامج الحكومة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة "انهض" خارج خزينة الدولة.

وأضاف البطاينة خلال مؤتمرا صحفيا للحديث عن برنامج انهض "اليوم نحن دولة انتاج ولسنا دولة ريعية" والحكومة "لن تسمح بفشل أي مشروع للبرنامج، مضيفا أن ميثاق التشغيل هو وثيقة وطنية غير مرتبطة بالحكومة، إنما يعبر عن "التزامات" بزيادة التشغيل.

وأعلنت الحكومة تفاصيل الحصول على قروض تشغيلية، ضمن برنامج “انهض” المنبثق عن الميثاق الوطني للتشغيل.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشباب من أصحاب المشاريع والأفكار التشغيلية.

وبموجب شروط محددة، يستطيع الشباب التقدم بطلبات للحصول على قروض تمويلية تتراوح بين 5 و50 ألف دينار مع إمكانية رفعها إلى 250 ألف دينار.

وفيما التفاصيل الكاملة لبرنامج “انهض”.

الميثاق الوطني للتشغيل

هو ميثاق عمل وطني تتشارك بصياغته وتلتزم بتنفيذه مؤسسات الدولة الرسمية والقطاع الخاص، يبدأ بالتدريب وينتهي بالتشغيل.

“انهض” البدايات:

تم إطلاق برنامج انهض انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في محاربة البطالة، من خلال دعم ثقافة التشغيل الذاتي، وإنشاء المشاريع الإنتاجية، في مختلف القطاعات التشغيلية. وجاء إطلاق الرتنامج استناداً إلى عدة اجتماعات عقدها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع مجموعة من الشباب من أصحاب المشاريع والأفكار التشغيلية، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم.

وعلى ضوء مخرجات تلك اللقاءات وجه جلالة الملك الحكومة إلى ضرورة أن يستفيد الشباب والشابات، في جميع محافظات المملكة من برنامج جديد متكامل يتضمن إرشادهم مع الخبراء والفنيين والمنظومة الاقتصادية والجهات الإقراضية، وتهيئة جميع السبل لتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.

“انهض” البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي

استجابة للتوجيه الملكي السامي، قررت الحكومة تشكيل لجنة توجيهية لتطوير برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، بما يضمن تأهيل المتقدمين عبر برامج التدريب التي تمكنهم من التقدم للحصول على القروض الميسرة، فضلا عن متابعة المشاريع تحقيقاً لمبدأ الاستدامة. وتبلغ موازنة برنامج “انهض” مائة مليون دينار ممولة من قبل البنك المركزي الأردني .

مراحل البرنامج:

مرحلة التدريب والتأهيل: يتم إخضاع المتقدمين إلى برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة بإشراف مركز تطوير الأعمال BDC، تؤهلهم للدور الإداري والريادي وليتمكنوا من قيادة مشاريعهم بالمنهج الأمثل وزيادة فرص النجاح أمام تلك المشاريع. كما تشمل هذه المرحلة عمل دراسة جدوى اقتصادية تقدمها مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة” التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

مرحلة القرض الميسر: بالشراكة مع البنك المركزي الأردني، والبنوك التجارية والإسلامية؛ يحصل المتقدم على قرض ميسر يمكنه من البدء بتنفيذ مشروعه.

قيمة التمويل “القرض الميسر”: تتراوح قيمة القرض الميسر ما بين 5 آلاف و50 ألف دينار، مع إمكانية رفع القيمة لغاية 250 ألف دينار.

مرحلة التشبيك والتوجيه

وتنقسم إلى :

– تدريب الجلسات التنشيطية Boot Camp .

– الإرشاد والتوجيه Mentorship.

– التشبيك مع الأسواق المحلية والمنظومة الاقتصادية .

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم أردني الجنسية

– العمر ما بين 18 – 45 عاما

– ذكور وإناث

– من كافة محافظات المملكة

– أن يكون صاحب فكرة و/أو صاحب مشروع قائم لا يتجاوز عمره 5 سنوات.

شركاء “انهض”:

– البنك المركزي الأردني

– مركز تطوير الأعمال BDC

– مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة”

– اليونيسيف

– جمعية البنوك الأردنية