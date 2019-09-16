الرئيسية | محليات ارادة ملكية بتعيين 10 سفراء في عدد من الدول - أسماء

وطنا اليوم-عمان:صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين السفراء التالية اسمائهم مكرم القيسي سفيرا لدى فرنسا ماجد القطارنة سفيرا لدى كندا سفيان القضاة سفيرا لدى رومانيا عاهد سويدات سفيرا لدى اليونان حسام الحسيني سفيرا لدى الصين سامي غوشة سفيرا لدى أذربيجان محمد التل سفيرا لدى المكسيك وليد الحديد سفيرا لدى لبنان خالد القاضي سفيرا لدى بيرن ماهر الطراونة سفيرا لدى تونس

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