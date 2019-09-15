 وطنا نيوز -ترفيع دبلوماسيين الى سفراء - اسماء
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ترفيع دبلوماسيين الى سفراء - اسماء
التاريخ : 16-09-2019 03:26:53 المشاهدات: 1206

وطنا اليوم-عمان:صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على ترفيع الموظفين الدبلوماسيين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى رتبة سفير اعتبارا من تاريخ 15/9/2019:

- الوزير المفوض السيد مهيب محمود النمــرات

- الوزير المفوض السيد شاكر عطا الله العمـوش

- الوزير المفوض السيد هيثم صالح أبو الفــول

- الوزير المفوض السيد ضيف الله علي الفايــز

- الوزير المفوض الدكتور معن "محمد صدقي" مساعده

- الوزير المفوض السيد فراس فرحان الخـــوري


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