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ترفيع دبلوماسيين الى سفراء - اسماء
وطنا اليوم-عمان:صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على ترفيع الموظفين الدبلوماسيين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى رتبة سفير اعتبارا من تاريخ 15/9/2019:
- الوزير المفوض السيد مهيب محمود النمــرات
- الوزير المفوض السيد شاكر عطا الله العمـوش
- الوزير المفوض السيد هيثم صالح أبو الفــول
- الوزير المفوض السيد ضيف الله علي الفايــز
- الوزير المفوض الدكتور معن "محمد صدقي" مساعده
- الوزير المفوض السيد فراس فرحان الخـــوري
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