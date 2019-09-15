الرئيسية | محليات ترفيع دبلوماسيين الى سفراء - اسماء

وطنا اليوم-عمان:صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على ترفيع الموظفين الدبلوماسيين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى رتبة سفير اعتبارا من تاريخ 15/9/2019: - الوزير المفوض السيد مهيب محمود النمــرات - الوزير المفوض السيد شاكر عطا الله العمـوش - الوزير المفوض السيد هيثم صالح أبو الفــول - الوزير المفوض السيد ضيف الله علي الفايــز - الوزير المفوض الدكتور معن "محمد صدقي" مساعده - الوزير المفوض السيد فراس فرحان الخـــوري

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